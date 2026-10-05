- Holiday event
Sodo "PuP" Up Holiday Market
- Holiday event
Sodo "PuP" Up Holiday Market
Step into a cozy, twinkly corner of SODO where holiday shopping, wagging tails, and hot drinks collide. For one day only, Ederer Hall is turning into a pup-friendly Holiday market filled with local makers, festive bites, and plenty of holiday cheer!
Genral Admission $5
Pup Pass $10
Ederer Hall
Genral Admission $5, Pup Pass $10
11:00 AM - 07:00 PM on Sat, 28 Nov 2026
Event Supported By
Ederer Hall Event
206-249-94096
events@edererhall.com
Ederer Hall
2931 1st Ave S Suite ASeattle , Washington 98134
206-249-9409
Events@edererhall.com