- Film
Seeds for Liberation
- Film
Seeds for Liberation
Date: Wednesday, December 2nd
Time: 6-9pm
Location: Friendship Hall at YWCA of Olympia
220 Union Ave SE, Olympia, WA
“Seeds for Liberation” explores Palestinian resistance through emotional and impactful interviews with historians, activists, and experts. The film shows how social media has exposed daily life in Gaza and the West Bank, challenging dominant Western narratives. It highlights a transnational, anti-imperialist struggle rooted in solidarity and collective justice.
Link: https://www.seedsforliberationmovie.com/about-3
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=zh-NWmshuDY
Friendship Hall at YWCA of Olympia
Free
06:00 PM - 09:00 PM on Wed, 2 Dec 2026
Event Supported By
Seeds of Liberation
seedsforliberationmovie@gmail.com
Artist Group Info
akkadia@gmail.com
Friendship Hall at YWCA of Olympia
220 Union Ave SEOlympia, Washington 98501-1952
3602593751
akkadia@gmail.com