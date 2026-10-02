- Live Music: Jazz
Jazz on J Street-Noah Pettibon Quartet
- Live Music: Jazz
Jazz on J Street-Noah Pettibon Quartet
Baritone Saxophone player Noah Pettibon brings his exciting quartet to Jazz on J Street”.
Noah Pettibon-Baritone Sax
Dylan Hayes-Piano
Noah Graham-Bass
Paul Hirschl-Drumset
Immanuel Presbyterian Church
cash donations
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 17 Oct 2026
Event Supported By
Immanuel Presbyterian Church/Jazz on J Street
Artist Group Info
Noah Pettibon
deehare@earthlink.net
Immanuel Presbyterian Church
901 N. J StreetTacoma, Washington 98403
(253) 627-8371
office@ipctacoma.org