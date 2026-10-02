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  • Live Music: Jazz

Jazz on J Street-Noah Pettibon Quartet

  • Live Music: Jazz

Jazz on J Street-Noah Pettibon Quartet

Baritone Saxophone player Noah Pettibon brings his exciting quartet to Jazz on J Street”.
Noah Pettibon-Baritone Sax
Dylan Hayes-Piano
Noah Graham-Bass
Paul Hirschl-Drumset

Immanuel Presbyterian Church
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07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 17 Oct 2026
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Event Supported By

Immanuel Presbyterian Church/Jazz on J Street
ipctacoma.org

Artist Group Info

Noah Pettibon
deehare@earthlink.net
ipctacoma.org
Immanuel Presbyterian Church
901 N. J Street
Tacoma, Washington 98403
(253) 627-8371
office@ipctacoma.org
https://ipctacoma.org/