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TD Victoria International JazzFest 2026 - June 19 - 28

  • Live Music: Jazz
  • Live Music: Blues
  • Fairs & Festivals

TD Victoria International JazzFest 2026 - June 19 - 28

Sponsored by KNKX. T-D Victoria International JazzFest, with 8 stages, 50 performers and over 200 musicians, including Pink Martini, Kokoroko, Miles Electric Band: M.E.B. – Celebrating 100 Years of Miles Davis, Béla Fleck, Edmar Castañeda & Antonio Sánchez: BEATrio, Brandon Woody’s Upendo and Sharan Blues Group etran de l’aÏr.

Full lineup at- https://jazzvictoria.ca/jazzfest-home/jazzfest-line-up/

Various venues (Victoria JazzFest)
See website for schedule and ticketing information.
12:00 AM - 11:59 PM, every day through Jun 28, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Victoria Jazz Society
250-388-4423
https://jazzvictoria.ca/
Various venues (Victoria JazzFest)