- Live Music: Jazz,
- Live Music: Blues,
- Fairs & Festivals
TD Victoria International JazzFest 2026 - June 19 - 28
- Live Music: Jazz,
- Live Music: Blues,
- Fairs & Festivals
TD Victoria International JazzFest 2026 - June 19 - 28
Sponsored by KNKX. T-D Victoria International JazzFest, with 8 stages, 50 performers and over 200 musicians, including Pink Martini, Kokoroko, Miles Electric Band: M.E.B. – Celebrating 100 Years of Miles Davis, Béla Fleck, Edmar Castañeda & Antonio Sánchez: BEATrio, Brandon Woody’s Upendo and Sharan Blues Group etran de l’aÏr.
Full lineup at- https://jazzvictoria.ca/jazzfest-home/jazzfest-line-up/
Various venues (Victoria JazzFest)
See website for schedule and ticketing information.
12:00 AM - 11:59 PM, every day through Jun 28, 2026.
Event Supported By
Victoria Jazz Society
250-388-4423
Various venues (Victoria JazzFest)