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Chocolate After Dark

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Chocolate After Dark

Celebrate Valentine’s weekend with artisan chocolate tastings, a welcome wine tasting, visual art and live entertainment at a downtown Seattle gallery. A designated-driver ticket with a nonalcoholic beverage is available. Ages 21 and over.

ArtLove Salon
From $45
06:00 PM - 10:00 PM on Sat, 13 Feb 2027
Get Tickets

Event Supported By

Taylerd Experiences
https://taylerdexperiences.com
ArtLove Salon
110 Union St, 5th floor
Seattle, Washington 98101
salon@conruartfoundation.org
https://artlovesalon.org/