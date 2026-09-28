- Food Events,
- Book Readings
Chocolate After Dark
- Food Events,
- Book Readings
Chocolate After Dark
Celebrate Valentine’s weekend with artisan chocolate tastings, a welcome wine tasting, visual art and live entertainment at a downtown Seattle gallery. A designated-driver ticket with a nonalcoholic beverage is available. Ages 21 and over.
ArtLove Salon
From $45
06:00 PM - 10:00 PM on Sat, 13 Feb 2027
Event Supported By
Taylerd Experiences
ArtLove Salon
110 Union St, 5th floorSeattle, Washington 98101
salon@conruartfoundation.org