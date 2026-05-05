  • Live Music: Classical

Frisson Trio in Concert

Join the Frisson Trio - Kellen Ko (flute), Edie Flunker (clarinet), and Mary Douglas (piano/organ) - for a concert of innovative works for mixed trio! The concert will feature works by Russell Peterson, Craig Phillips, Joseph Horovitz, and Valerie Coleman, Heitor Villa-Lobos, and Florence Price

Free admission with suggested donation of $15 - General Admission, $5 - Youth/AGO Members.

Magnolia Lutheran Church
07:00 PM - 11:59 PM on Fri, 29 May 2026
Magnolia Lutheran Church
2414 31st Ave W
Seattle, Washington 98199
(206) 284-0155
parishadmin@magnolialutheranchurch.com
https://www.magnolialutheranchurch.com