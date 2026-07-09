- Fairs & Festivals,
- Kids & Family,
- Live Music: Latin
Encanto Music Festival - August 22
- Fairs & Festivals,
- Kids & Family,
- Live Music: Latin
Encanto Music Festival - August 22
Encanto Music Festival- Enjoy music, dancing, food trucks and a wine & beer garden!
Tickets for reserve seating at Encantoarts.org
Program Line-Up
1:00 PM – Bailadores de Bronce (Opening Performance)
2:00 PM – Encanto Arts Youth Talent Show Winners & The Seshun - Ill Professore
3:00 PM – MonAmor (Son, Cumbia & Boleros – Representando Colombia)
4:00 PM – Frecuencia Acústica (Ecuador & Venezuela – Latin Pop, Pop-Rock, Rock en Español, Classics)
5:00 PM – Deseo Carmín (Perú – Latin, Jazz-Funk & Flamenco)
6:00 PM – La Voz de Saúl Rincón with Mariachi Hermanas de Rosario (México)
7:00 PM – Salsa Lessons with El General Gustavo / Orquesta Nueva Era (Puerto Rico & Cuba)
Pier 62
https://encantoarts.org/shop/ols/products/encanto-music-festival-somos-arte-reserved-seating-ticket
01:00 PM - 09:00 PM on Sat, 22 Aug 2026
Event Supported By
Encanto Arts
Pier 62
1951 Alaskan WaySeattle, Washington 98104