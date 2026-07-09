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Encanto Music Festival - August 22

  • Fairs & Festivals
  • Kids & Family
  • Live Music: Latin

Encanto Music Festival - August 22

Encanto Music Festival- Enjoy music, dancing, food trucks and a wine & beer garden!

Tickets for reserve seating at Encantoarts.org

Program Line-Up
1:00 PM – Bailadores de Bronce (Opening Performance)

2:00 PM – Encanto Arts Youth Talent Show Winners & The Seshun - Ill Professore

3:00 PM – MonAmor (Son, Cumbia & Boleros – Representando Colombia)

4:00 PM – Frecuencia Acústica (Ecuador & Venezuela – Latin Pop, Pop-Rock, Rock en Español, Classics)

5:00 PM – Deseo Carmín (Perú – Latin, Jazz-Funk & Flamenco)

6:00 PM – La Voz de Saúl Rincón with Mariachi Hermanas de Rosario (México)

7:00 PM – Salsa Lessons with El General Gustavo / Orquesta Nueva Era (Puerto Rico & Cuba)

Pier 62
https://encantoarts.org/shop/ols/products/encanto-music-festival-somos-arte-reserved-seating-ticket
01:00 PM - 09:00 PM on Sat, 22 Aug 2026

Event Supported By

Encanto Arts
https://encantoarts.org/
Pier 62
1951 Alaskan Way
Seattle, Washington 98104