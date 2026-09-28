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Ali Jackson and Kareem Kandi jazz clinic

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Ali Jackson and Kareem Kandi jazz clinic

World-class musicians Ali Jackson and Kareem Kandi will be gracing our store with a FREE concert and master class. Presented by Yamaha Music

Where:
Ted Brown Music Tacoma
When:
Wednesday, November 18th at 4 pm

Ted Brown Music Tacoma
04:00 PM - 05:30 PM on Wed, 18 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Ted Brown Music
8005628938
ted@tedbrownmusic.com
https://tedbrownmusic.com/

Artist Group Info

Ali Jackson
Ted Brown Music Tacoma
6228 Tacoma Mall Blvd
Tacoma, Washington 98409
(800) 562-8938
marketing@tedbrownmusic.com
https://tedbrownmusic.com/events