- Live Music: Jazz
The Jazz Guild at Rider Sessions
- Live Music: Jazz
The Jazz Guild at Rider Sessions
The Jazz Guild Trio appears at Rider on Nov. 27 as well as Dec. 11 and 18. Matt Shevrin on French horn, Niro Lopez on trumpet, David Weidig on guitar and Tom Cole on bass.
Rider restraurant
06:00 PM - 09:00 PM on Fri, 27 Nov 2026
Event Supported By
Azul Hospitality
tgonzalez@azulhg.com
Artist Group Info
Matt Shevrin
revshev1@comcast.net
Rider restraurant
619 Pine StSeattle, Washington 98101
2066238700