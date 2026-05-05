Jose "Juicy" Gonzales Trio in BALLARD
We're back in Ballard at Egan's Ballard Jam House, an intimate and awesome venue that we love playing at. Get your reservations in before they're gone: reservations@ballardjamhouse.com
Jose "Juicy" Gonzales playing piano and singing
Michael Glynn playing bass
Matt Jorgensen playing drums
...Grooooove....
Egan's Ballard Jam House
$20
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 18 Jul 2026
Egan's Ballard Jam House
(206) 789-1621
reservations@ballardjamhouse.com
Artist Group Info
Jose "Juicy" Gonzales
1707 NW Market St.Seattle, Washington 98107
