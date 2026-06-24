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Huey Medic Helicopter
- Art & Museum Exhibits,
- Community Events,
- Kids & Family
Huey Medic Helicopter
See a real Huey Medic Helicopter from the Olympic Flight Museum and sit in the Pilot's seat!
Sponsored by Olympic Flight Museum
Hands On Children's Museum
$19.95
09:00 AM - 05:00 PM, every day through Jul 20, 2026.
Event Supported By
Hands On Children's Museum
3609560818
communications@hocm.org
Artist Group Info
Olympic Flight Museum
Hands On Children's Museum
414 Jefferson St. NEOlympia, Washington 98501
(360) 956-0818