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Huey Medic Helicopter

  • Art & Museum Exhibits
  • Community Events
  • Kids & Family

Huey Medic Helicopter

See a real Huey Medic Helicopter from the Olympic Flight Museum and sit in the Pilot's seat!

Sponsored by Olympic Flight Museum

Hands On Children's Museum
$19.95
09:00 AM - 05:00 PM, every day through Jul 20, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Hands On Children's Museum
3609560818
communications@hocm.org
https://bit.ly/HOCMPage

Artist Group Info

Olympic Flight Museum
https://olympicflightmuseum.com/
Hands On Children's Museum
414 Jefferson St. NE
Olympia, Washington 98501
(360) 956-0818
https://www.hocm.org/