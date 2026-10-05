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DANCE... 4 U - SEATTLE (21+)

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DANCE... 4 U - SEATTLE (21+)

WHAT THE DANCE PRESENTS

DANCE… 4 U: SLAYYYTER X CHARLI XCX NIGHT

THE WOR$T PARTY IN SEATTLE:

🪩 NECTAR LOUNGE

💋 FRIDAY, JANUARY 22

🍏 9:30PM

❤️‍🔥 21+

DJS @LILYGRACE999 @RIVERTHESTAR & @SOFIIAKMUSIC WILL BE SPINNING YOUR FAVORITE TRACKS FROM SLAYYYTER & CHARLI XCX, PLUS HYPERPOP AND CLUB ANTHEMS FROM KIM PETRAS, SOPHIE, ADÉLA, SHYGIRL, TINASHE, ASHNIKKO, HORSEGIIRL, BRITNEY SPEARS, LADY GAGA, PINKPANTHERESS, FROST CHILDREN, AND MORE! 💿

COMMENT THE SONGS YOU WANT TO DANCE… TO 💬

DRAG PERFORMANCE BY @PUPUSAQUEEN 💅

WE ONLY THREW THIS PARTY 4 U @THEDANCEPARTIES 😉

Nectar Lounge
09:30 PM - 01:30 AM on Fri, 22 Jan 2027
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Event Supported By

What The Dance
assistant@whatthesound.com
https://whatthedance.com/
Nectar Lounge
412 N. 36th Street
Seattle, Washington 98103
(206) 632-2020
https://nectarlounge.com/