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DANCE... 4 U - SEATTLE (21+)
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WHAT THE DANCE PRESENTS
DANCE… 4 U: SLAYYYTER X CHARLI XCX NIGHT
THE WOR$T PARTY IN SEATTLE:
🪩 NECTAR LOUNGE
💋 FRIDAY, JANUARY 22
🍏 9:30PM
❤️🔥 21+
DJS @LILYGRACE999 @RIVERTHESTAR & @SOFIIAKMUSIC WILL BE SPINNING YOUR FAVORITE TRACKS FROM SLAYYYTER & CHARLI XCX, PLUS HYPERPOP AND CLUB ANTHEMS FROM KIM PETRAS, SOPHIE, ADÉLA, SHYGIRL, TINASHE, ASHNIKKO, HORSEGIIRL, BRITNEY SPEARS, LADY GAGA, PINKPANTHERESS, FROST CHILDREN, AND MORE! 💿
COMMENT THE SONGS YOU WANT TO DANCE… TO 💬
DRAG PERFORMANCE BY @PUPUSAQUEEN 💅
WE ONLY THREW THIS PARTY 4 U @THEDANCEPARTIES 😉
Nectar Lounge
09:30 PM - 01:30 AM on Fri, 22 Jan 2027
Event Supported By
What The Dance
assistant@whatthesound.com