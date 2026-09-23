- Live Music: Funk,
- Live Music: Soul,
- Live Music: Rock/Pop
True Loves at Spanish Ballroom
- Live Music: Funk,
- Live Music: Soul,
- Live Music: Rock/Pop
True Loves at Spanish Ballroom
Seattle’s True Loves return to Tacoma on their 2026 US/European fall tour. Tacoma locals Velocity open the evening. Doors 6pm, show 7pm. All ages.
McMenamins Spanish Ballroom
$36.30
06:00 PM - 10:00 PM on Sun, 11 Oct 2026
Event Supported By
McMenamins
Artist Group Info
True Loves
truelovesseattle@gmail.com
McMenamins Spanish Ballroom
565 BroadwayTacoma, Washington 98402
(253) 300-8790