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True Loves at Spanish Ballroom

  • Live Music: Funk
  • Live Music: Soul
  • Live Music: Rock/Pop

True Loves at Spanish Ballroom

Seattle’s True Loves return to Tacoma on their 2026 US/European fall tour. Tacoma locals Velocity open the evening. Doors 6pm, show 7pm. All ages.

McMenamins Spanish Ballroom
$36.30
06:00 PM - 10:00 PM on Sun, 11 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

McMenamins
https://www.mcmenamins.com/history

Artist Group Info

True Loves
truelovesseattle@gmail.com
truelovesband.com
McMenamins Spanish Ballroom
565 Broadway
Tacoma, Washington 98402
(253) 300-8790
https://www.mcmenamins.com/elks-temple/spanish-ballroom/venue-info