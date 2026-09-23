- Live Music: Jazz,
- Live music: Holidays
Steve Messick's Holiday Jazz Showcase
- Live Music: Jazz,
- Live music: Holidays
Steve Messick's Holiday Jazz Showcase
Celebrate the holidays with Steve Messick's Holiday Jazz Showcase, featuring jazz arrangements of holiday favorites and mashups, now in its 18th year.
Steve Messick - double bass
Travis Ranney - tenor sax
David Franklin - piano
Chris Monroe - drums
Space is limited, so reservations are highly recommended. Reservations can be made by emailing reservations@ballardjamhouse.com or by calling 206-789-1621 after 6pm Thu-Sat.
Egan's Ballard Jam House
20
09:00 PM - 10:30 PM on Fri, 18 Dec 2026
Artist Group Info
Steve Messick
Egan's Ballard Jam House
1707 NW Market St.Seattle, Washington 98107
reservations@ballardjamhouse.com