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Steve Messick's Holiday Jazz Showcase

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Steve Messick's Holiday Jazz Showcase

Celebrate the holidays with Steve Messick's Holiday Jazz Showcase, featuring jazz arrangements of holiday favorites and mashups, now in its 18th year.

Steve Messick - double bass
Travis Ranney - tenor sax
David Franklin - piano
Chris Monroe - drums

Space is limited, so reservations are highly recommended. Reservations can be made by emailing reservations@ballardjamhouse.com or by calling 206-789-1621 after 6pm Thu-Sat.

Egan's Ballard Jam House
20
09:00 PM - 10:30 PM on Fri, 18 Dec 2026

Artist Group Info

Steve Messick
http://www.opusfunkus.com/stevemessick/
Egan's Ballard Jam House
1707 NW Market St.
Seattle, Washington 98107
reservations@ballardjamhouse.com
www.ballardjamhouse.com