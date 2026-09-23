Celebrate the holidays with Steve Messick's Holiday Jazz Showcase, featuring jazz arrangements of holiday favorites and mashups, now in its 18th year.

Steve Messick - double bass

Travis Ranney - tenor sax

David Franklin - piano

Chris Monroe - drums

Space is limited, so reservations are highly recommended. Reservations can be made by emailing reservations@ballardjamhouse.com or by calling 206-789-1621 after 6pm Thu-Sat.