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Panama Hotel Jazz

  • Live Music: Jazz
  • Community Events
  • Storytelling event

Panama Hotel Jazz

Hai Japantown welcomes the Steve Griggs ensemble's reprise of the award-winning program Panama Hotel Jazz featuring original stories and music commissioned by 4Culture. The ensemble include saxophonist Griggs with Seattle Jazz Hall of Fame guitarist Milo Petersen and bassist Phil Sparks.

Panama Hotel Tea Room
03:00 PM - 04:30 PM on Sat, 22 Aug 2026

Event Supported By

Seattle Chinatown-International District - Japantown - Little Saigon
https://www.seattlechinatownid.com/

Artist Group Info

Steve Griggs
stephengriggs@aol.com
https://stevegriggsmusic.bandcamp.com
Panama Hotel Tea Room
605 S Main
Seattle, Washington 98104
206-223-9242
reservations@panamahotelseattle.com
https://www.panamahotelseattle.net