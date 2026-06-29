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- Community Events,
- Storytelling event
Panama Hotel Jazz
- Live Music: Jazz,
- Community Events,
- Storytelling event
Panama Hotel Jazz
Hai Japantown welcomes the Steve Griggs ensemble's reprise of the award-winning program Panama Hotel Jazz featuring original stories and music commissioned by 4Culture. The ensemble include saxophonist Griggs with Seattle Jazz Hall of Fame guitarist Milo Petersen and bassist Phil Sparks.
Panama Hotel Tea Room
03:00 PM - 04:30 PM on Sat, 22 Aug 2026
Event Supported By
Seattle Chinatown-International District - Japantown - Little Saigon
Artist Group Info
Steve Griggs
stephengriggs@aol.com
Panama Hotel Tea Room
605 S MainSeattle, Washington 98104
206-223-9242
reservations@panamahotelseattle.com