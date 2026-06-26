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Harlequin's 2027 Season Announcement Gala

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Harlequin's 2027 Season Announcement Gala

Join us on Saturday, August 1 for Harlequin’s Annual Gala & 2027 Season Announcement! Doors open at 6PM at Altitude15, with the Season Announcement at the State Theater at 7:30pm.

Harlequin Productions
$90
06:00 PM - 10:00 PM on Sat, 1 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Harlequin Productions
360.705.3250
https://harlequinproductions.org/
Harlequin Productions
202 4th Avenue E.
Olympia, Washington 98501
360-786-0151
https://harlequinproductions.org/