- Classes/Workshops
Danish Language Classes
- Classes/Workshops
Danish Language Classes
We are delighted to offer a Danish Language Class in partnership with the Scandinavian Language Institute.
This nine-week series will allow you to jump into the basics of Danish language and culture in a supportive, face-to-face classroom environment. Students will learn essential vocabulary, everyday phrases, pronunciation, and simple grammar structures through interactive activities, conversation practice, and cultural activities.
No prior foreign language experience is required; ages 16+.
What level is this class?
DAN1A is for absolute beginners with little to no prior language experience.
National Nordic Museum
220
05:00 PM - 06:30 PM, every day through Nov 19, 2026.
Event Supported By
The National Nordic Museum
2067895707
marketing@nordicmuseum.org
National Nordic Museum
2655 NW Market Street, Seattle, WASeattle, Washington 98017
2067895707
marketing@nordicmuseum.org