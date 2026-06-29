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  • Live Music: Jazz
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  • Live Music: Other

CASCADIANS: Bioregional Music

  • Live Music: Jazz
  • Live music: Americana
  • Live Music: Other

CASCADIANS: Bioregional Music

Instrumental works by pianist/composer Jonas Myers celebrating the wonders of Pacific Northwest life and landscapes

Jonas Myers, piano
Ray Larsen, trumpet
Jonti Siman, bass
William Sage, drums

The Royal Room
$18-$25
07:30 PM - 09:00 PM on Tue, 15 Sep 2026
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Artist Group Info

Jonas Myers
www.jonasmyers.com
The Royal Room
5000 Rainier Ave S.
Seattle, Washington 98118
(206) 906-9920
https://theroyalroomseattle.com/