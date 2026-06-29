- Live Music: Jazz,
- Live music: Americana,
- Live Music: Other
CASCADIANS: Bioregional Music
- Live Music: Jazz,
- Live music: Americana,
- Live Music: Other
CASCADIANS: Bioregional Music
Instrumental works by pianist/composer Jonas Myers celebrating the wonders of Pacific Northwest life and landscapes
Jonas Myers, piano
Ray Larsen, trumpet
Jonti Siman, bass
William Sage, drums
The Royal Room
$18-$25
07:30 PM - 09:00 PM on Tue, 15 Sep 2026
Artist Group Info
Jonas Myers
The Royal Room
5000 Rainier Ave S.Seattle, Washington 98118
(206) 906-9920