GHOST-NOTE with Midpak
- GHOST-NOTE with Midpak
- Friday, April 11 at 8 p.m.
- Nectar Lounge, Seattle
GHOST-NOTE IS AN EXPLOSION OF SOUND. HEADED BY SNARKY PUPPY’S MULTI-GRAMMY–WINNING PERCUSSION DUO OF ROBERT “SPUT” SEARIGHT AND NATE WERTH, FEATURING AN EXPANSIVE ROSTER OF NEXT-LEVEL MUSICIANS — REPRESENTING MEMBERS OF PRINCE, SNOOP DOGG, ERYKAH BADU, HERBIE HANCOCK, KENDRICK LAMAR, MARCUS MILLER, TOTO, JUSTIN TIMBERLAKE, AND MORE—THE BAND IS PUSHING FUNK MUSIC INTO THE FUTURE, BUILDING ON THE PIONEERING FOUNDATIONS LAID OUT BY THE LIKES OF JAMES BROWN AND SLY & THE FAMILY STONE AND INFUSING THEIR FRESH TAKE WITH AFROBEAT, HIP-HOP, PSYCHEDELIA, WORLD FOLKLORE, AND MORE.
WITH THE RELEASE OF 2018’S SWAGISM, GHOST-NOTE MADE THEIR MISSION CLEAR. THE ALBUM PUT RHYTHM AT THE FOREFRONT, WITH IRRESISTIBLE, HEAVY-HITTING BEATS UNDERLYING THE GROUP’S WILD, RICH MUSIC. FEATURING NUMEROUS GUEST COLLABORATORS, INCLUDING KAMASI WASHINGTON, KARL DENSON, BOBBY SPARKS, NIGEL HALL, TAZ, AND OTHERS, SWAGISM SHOWCASED THE BAND’S STUNNING ABILITY TO MELD AND AMPLIFY SOUNDS, ULTIMATELY ADDING TO GHOST-NOTE’S SHARP, COMPLEX COLLABORATIONS.
Entry deadline March 31, 2025.